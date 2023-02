Che The Last of Us ( LO SPECIALE ) avrebbe fatto versare molte lacrime, era evidente sin dal primo episodio . Ora, però, la storia potrebbe regalare qualche emozione in più. A suggerirlo è stata una frase pronunciata da Ellie nel quarto episodio : “Non è la prima volta che ha dovuto sparare a qualcuno”. Quel qualcuno sarà Riley?

Chi è Riley

approfondimento

The Last of Us: chi è Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie

Riley è la migliore amica di Ellie. Per la verità, all’inizio non vanno molto d’accordo: Ellie è grata a Riley per averla aiutata contro dei teppisti, ma non è troppo felice che la chiami “ragazzina” e che le abbia rubato il walkman. Successivamente, le due cominciano a legare fino a stringere un’amicizia intima che sfocia in una relazione.

Sul finire dell’espansione videoludica The Last of Us: Left Behind, Ellie e Riley si trovano in un centro commerciale abbandonato. Entrambe vengono morse da un infetto: Ellie sopravvive per via della sua immunità, mentre Riley è condannata a morire. O, almeno, questo è ciò che la scena lascia intendere: la sua morte non viene mai mostrata, ma molti fan pensano che Ellie le abbia dovuto sparare prima che si trasformasse in uno zombi.