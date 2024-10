A interpretare Edmond Dantés, il conte di Montecristo, è Sam Clafin. Attore britannico classe 1986, Clafin ha debuttato in tv nella miniserie I pilastri della Terra. Philip nel quarto capitolo dei Pirati dei Caraibi, ha raggiunto la fama nel 2012 grazie al ruolo di William in Biancaneve e il cacciatore. Tra i suoi altri personaggi celebri vi sono Finnick Odair in Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games: Il fuoco della rivolta, Alistair Ryle in Posh e Will Traynor in Io prima di te. Clafin ha inoltre recitato come protagonista de L'ora più bella, Rachel e Resta con me. Nel 2018 ha porato a Venezia The Nightingale e, successivamente, è entrato nel cast della serie tv Peaky Blinders.