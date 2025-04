Elodie è tornata con il nuovo brano Mi Ami Mi Odi: testo e videoclip

Elodie ha pubblicato il nuovo singolo Mi Ami Mi Odi, estratto dall’album omonimo in uscita il 2 maggio. A giugno la popstar ( FOTO ) sarà protagonista di due grandi appuntamenti live: l’8 allo stadio San Siro di Milano e il 12 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

A salvarmi non sarai tu

Non è importante tanto se poi

E tu no nella notte non c’eri più

Volavo via

Baby move your body body

Se poi a salvarmi non sarai tu

Non importava più tanto

E tu no nella notte non c’eri più

Volavo via

Baby move your body body

Poi non capisco se

Se quando piove non ci sei

Tu che riparo sei per me

Dici di me che faccio solo danni

Ma la mia vita non è fatta per questa runway

Ragazze giocano con me in un hotel

(In sogno)

Con te sono in paradiso

Se poi a salvarmi non sarai tu

Non importava più tanto

E tu no nella notte non c’eri più

Volavo via

Baby move your body body

Non capisco se

Sotto la pioggia non mi dici niente

Tu che riparo sei per me

Titoli che infamano per due soldi

Ma la mia vita non è una premiere di Broadway

Come se mi leggessero la mente

Uomini parlano per me

Per farti notare solamente

Poi di me

Se in giro parlerai di me

Ma forse non voglio sapere

In fondo a un milione di sere

In attesa dell'arrivo del nuovo progetto discografico, Elodie ha lanciato la title track ottenendo immediatamente grande successo da parte del pubblico. Parallelamente, l’artista ha condiviso anche il videoclip della canzone.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Approfondimento Nemesi, ciak per la nuova serie thriller con Favino, Ronchi ed Elodie

Tra poche settimane la voce di Andromeda porterà la sua energia sui palchi di due importanti stadi del nostro Paese. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Quattro atti, quattro versioni di me. Al centro dello show e per farvi ballare come mai prima”. L’artista si esibirà l’8 giugno allo stadio San Siro di Milano e quattro giorni dopo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.