Sarah Toscano, annunciato il tour estivo

Sarah Toscano ha svelato le date della tournée estiva, in partenza lunedì 1° giugno con il concerto inserito nel cartellone del Namaless Festival, in un post sul suo profilo Instagram che conta oltre mezzo milione di follower
A pochi giorni dalla conclusione del Met Gala Tour 2026, Sarah Toscano (FOTO) ha annunciato gli appuntamenti live della tournée estiva in un post sul suo profilo Instagram. Partenza fissata per il 1° giugno con il concerto al Nameless Festival di Lecco.
sarah toscano in tour, tutte le date dei concerti
Sabato 23 maggio Sarah Toscano ha concluso il tour sul palco dei Magazzini Generali di Milano. Dopo la fine della tournée, la giovane cantante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower. L’artista ha scritto: “Il Met Gala Tour si è concluso a Milano. Io posso solo che ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo tour con me e che lo hanno reso così speciale perché non si tratta di cantare su un palco, ma di costruire una piccola famiglia”.
Ora, Sarah Toscano ha svelato le date della tournée estiva in partenza lunedì 1° giugno con il concerto inserito nel cartellone del Namaless Festival: “Ci vediamo quest’estate”. Ecco tutti gli appuntamenti live in programma nei prossimi mesi:
- 1° giugno, Lecco - Nameless Festival
- 2 giugno, Brolo (ME) - Scialamuni Festival
- 27 giugno, Sassari - Località San Giovanni
- 10 luglio, San Marino - San Marino Outlet
- 9 agosto, Giulianova (TE) - Piazza del Mare
- 16 agosto, Capistrello (AQ) - Festa di San Rocco
- 12 settembre, Cento (FE) - One Night Summer Hits
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