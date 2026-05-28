Sarah Toscano, annunciato il tour estivo

sarah toscano in tour, tutte le date dei concerti

Sabato 23 maggio Sarah Toscano ha concluso il tour sul palco dei Magazzini Generali di Milano. Dopo la fine della tournée, la giovane cantante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower. L’artista ha scritto: “Il Met Gala Tour si è concluso a Milano. Io posso solo che ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo tour con me e che lo hanno reso così speciale perché non si tratta di cantare su un palco, ma di costruire una piccola famiglia”.

Ora, Sarah Toscano ha svelato le date della tournée estiva in partenza lunedì 1° giugno con il concerto inserito nel cartellone del Namaless Festival: “Ci vediamo quest’estate”. Ecco tutti gli appuntamenti live in programma nei prossimi mesi:

1° giugno, Lecco - Nameless Festival

2 giugno, Brolo (ME) - Scialamuni Festival

27 giugno, Sassari - Località San Giovanni

10 luglio, San Marino - San Marino Outlet

9 agosto, Giulianova (TE) - Piazza del Mare

16 agosto, Capistrello (AQ) - Festa di San Rocco

12 settembre, Cento (FE) - One Night Summer Hits