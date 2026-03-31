Non abbiam bisogno di parole, il film con cui debutta Sarah Toscano

Introduzione

Nel contesto del cinema italiano contemporaneo, Non abbiam bisogno di parole si presenta come un’opera che intreccia racconto familiare e riflessione sociale, ponendo al centro una vicenda di formazione personale segnata dal tema della comunicazione e dell’identità. Diretto da Luca Ribuoli, il film, in arrivo il 3 aprile 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), si inserisce nel solco di una narrazione già nota al grande pubblico, ma ne propone una rielaborazione che punta su una maggiore aderenza alla realtà rappresentata. L’opera affronta il conflitto tra aspirazioni individuali e responsabilità familiari attraverso lo sguardo di una protagonista adolescente, offrendo al tempo stesso uno spaccato di vita quotidiana che ruota attorno a dinamiche relazionali complesse e a modalità comunicative alternative.

Il film è un film Netflix prodotto da Our Films, società del gruppo Mediawan, e PiperFilm in collaborazione con Circle One.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Non abbiam bisogno di parole, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.