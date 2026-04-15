Non abbiam bisogno di parole, il cast del film con Sarah Toscano. FOTO

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Il cast del film è ricco: Antonio Iorillo è Francesco Musso, Alessandro Parigi (nella foto, assieme a Sarah Toscano, in una scena del film) è Marco Traversato, Asia Corvino è Martina, Chiara Bertoncello è Giada, Simonetta Pellizzer è la giornalista, Paolo Giangrasso è il sindaco, Mario Bois è il veterinario, Giampiero Perone è il ginecologo e Alberto Barbi è il presidente della giuria. Tutti contribuiscono alla dimensione corale del film. Le loro presenze arricchiscono il racconto complessivo.