Non abbiam bisogno di parole, il cast del film con Sarah Toscano. FOTO

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Non abbiam bisogno di parole, il cast del film con Sarah Toscano e Serena Rossi. FOTO

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La pellicola musicale diretta da Luca Ribuoli, remake di La famiglia Bélier, sta riscuotendo un enorme successo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dove si è rapidamente piazzato al 3° posto tra i film più visti. Il merito del successo va anche a un ensemble di interpreti da chapeau. Dalla protagonista, la cantautrice vincitrice della ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, a Serena Rossi, ecco gli attori del film

di Camilla Sernagiotto

 

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