Il suv di lusso del marchio britannico si arricchisce di una nuova versione bespoke, tanti dettagli artigianali e finiture di pregio, sotto il cofano in questo caso un motore plug-in hybrid da 550 CV che combina il 3.0 V6 con un’unità elettrica offrendo anche autonomia in EV oltre i 100 km. La nostra prova in anteprima con l’esemplare protagonista

La massima espressione del lusso e della personalizzazione secondo Range Rover. Quando il marchio britannico oltre 50 anni fa ha inventato questo concetto, applicandolo su un fuoristrada, ha di fatto creato un nuovo punto di riferimento in grado di unire versatilità, prestazioni e un confort senza pari. Oggi quel concetto ha una nuova e ulteriore declinazione grazie alla Range Rover SV Intrepid.

Design esterno Frutto del lavoro della divisione Special Vehicles, questa nuova interpretazione di Range Rover si affianca a SV Black e SV Serenity, offrendo dettagli artigianali ricercati e uno spirito più audace e dinamico. A partire dalla livrea Sunrise Copper con finitura satinata ed elementi in nero che impreziosiscono gli esterni, con i cerchi da 22’’ Gloss Black ad aumentarne ulteriormente la presenza su strada. Al posteriore spicca il badge SV sulla carrozzeria. Approfondimento Range Rover Electric, alla guida del prototipo

Interni di lusso Metallo anodizzato, tessuto ma anche inserti in betulla e finiture in ceramica. Questi sono soltanto alcuni dei materiali che caratterizzano gli interni, trasformati ancora una volta in un autentico salotto viaggiante. Tante, tantissime le dotazioni di bordo: dal tetto panoramico con tendina parasole, alle velette oscuranti per le sedute posteriori, passando poi per il pozzetto frigo nel bracciolo centrale. Tra i sedili passeggeri c’è un’intera consolle retrattile con uno schermo per comandare clima e relax delle sedute, oltre ad un vano che contiene anche uno specchio. Il portellone sdoppiato con apertura elettroattuata consente di accedere ad un bagagliaio che offre 818 litri di capacità di carico. Approfondimento Range Rover, aperta la lista d'attesa per il prototipo elettrico

Motore e prestazioni In questo caso Range Rover SV Intrepid è spinto dalla powertrain P550. Si tratta della versione plug-in hybrid da 550 CV complessivi, frutto di un motore 3.0 V6 da 460 CV e un’unità elettrica da 218 CV, ai quali si aggiunge una batteria da 32 kWh per un’autonomia in full electric superiore ai 100 km. Accanto alla marcia a zero emissioni però abbiamo sempre prestazioni degne di nota, specialmente per un suv di queste dimensioni: lo scatto da 0 a 100 km/h si consuma in appena 5 secondi e la velocità massima è d i 242 km/h. Approfondimento Jaguar Type 01, caratteristiche e novità della nuova GT elettrica

Come va Range Rover SV Intrepid A bordo regna il confort, con un ambiente ovattato e silenziosissimo, capace anche di coccolare all’occorrenza grazie alle sedute Body and Soul capaci di far “sentire” fisicamente i suoni dell’impianto audio attraverso specifiche vibrazioni di schienale e seduta. Le sospensioni pneumatiche consentono poi di assorbire al meglio le asperità del manto stradale. Non mancano poi funzionalità specifiche per il fuoristrada: dal sistema di rilevamento dei guadi alle modalità di guida per l’off-road. Le prestazioni più che notevoli, unitamente all’elevatissimo confort di bordo rappresentano a pieno le due anime della Intrepid, che unisce dinamismo e comodità per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi. Approfondimento Regno Unito, il principe William in visita al Jaguar TCS Racing