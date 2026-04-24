Regno Unito, il principe William in visita al Jaguar TCS Racing

Regno Unito, il principe William in visita al Jaguar TCS RacingMondo
Sua Altezza Reale il Principe del Galles ha visitato il 23 aprile 2026 il quartier generale tecnico di Jaguar TCS Racing a Kidlington, Oxfordshire, immergendosi nel cuore pulsante dell'innovazione elettrica britannica nel motorsport. La visita ha offerto al Principe una panoramica completa del processo con cui il team progetta, sviluppa e produce internamente la Jaguar I-TYPE 7
Il 23 aprile 2026, il quartier generale tecnico di Jaguar TCS Racing a Kidlington, nell'Oxfordshire, ha accolto un ospite d'eccezione: Sua Altezza Reale il Principe del Galles. La visita è stata un'immersione autentica nel mondo dell'innovazione elettrica applicata alle competizioni motorsport di vertice.
Il principe William a bordo della Jaguar I-TYPE 7
Al centro della visita del Principe del Galles vi era la Jaguar I-TYPE 7, la monoposto da competizione completamente elettrica che rappresenta il punto più avanzato dell'evoluzione tecnologica di Jaguar nel motorsport. Il pilota António Félix da Costa, campione di Formula E nella Stagione 6 e parte della nuova coppia di piloti del team per la stagione 2025/26, ha guidato il Principe attraverso le tecnologie che animano la vettura. Sua Altezza Reale ha avuto l'opportunità di salire nel cockpit della vettura, vivendo in prima persona l'ambiente estremo in cui i piloti competono ai massimi livelli del motorsport elettrico mondiale.
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Dal circuito alla strada
La Formula E rappresenta per JLR una piattaforma privilegiata di ricerca e sviluppo applicato, in cui ogni stagione di gara genera conoscenze e soluzioni tecniche che vengono poi trasferite direttamente alle future vetture stradali Jaguar completamente elettriche. Questa missione — sintetizzata nel progetto Race to Road e Road to Race — è al cuore della strategia Reimagine di JLR. Il simulatore Driver-in-the-Loop, dimostrato dal pilota Mitch Evans, il pilota con più vittorie assolute nella storia della Formula E con Jaguar, ha offerto al Principe una finestra sul ruolo cruciale che simulazione, dati e strategia rivestono nella preparazione alle gare. Attraverso questo sistema all'avanguardia, il team è in grado di riprodurre fedelmente le condizioni di ogni circuito cittadino del calendario mondiale, ottimizzando le performance prima ancora di scendere in pista.
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Race to Inspire: persone, formazione e impatto sociale
La visita del Principe del Galles non si è limitata alla dimensione tecnica e competitiva. Un momento particolarmente significativo è stato l'incontro con i membri del team nelle diverse aree operative, dall'ingegneria alla meccanica, dal settore commerciale alle operations e con un gruppo di neolaureati che hanno completato il periodo di formazione nell'ambito della strategia Race to Inspire. Race to Inspire rappresenta l'impegno di Jaguar TCS Racing a utilizzare il programma di gare come leva per creare un impatto positivo sulla società: dalla formazione della prossima generazione di ingegneri e professionisti del motorsport, all'obiettivo di partecipare alla prima vettura da corsa al mondo a zero emissioni nette di carbonio.