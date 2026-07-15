La gamma del suv del marchio americano si amplia e si completa con l’arrivo della versione full electric più potente e con trazione integrale. Sarà disponibile in due allestimenti con gli ordini che sono già aperti. Prezzo a partire da 54.900 euro. Il nostro test drive in anteprima al volante di Jeep Compass 4xe

Potenza elettrica e prestazioni senza pari in off-road. La nuova Jeep Compass 4xe incarna entrambe queste anime, offrendo una powertrain da 375 CV e una capability lontano dall’asfalto senza eguali. Questa nuova versione amplia e completa l’offerta di questo suv, con gli ordini per la full electric più potente che sono già aperti.

Come va la nuova Jeep Compass 4xe



E se su strada è capace di offrire tutto il silenzio della marcia elettrica e spazi a bordo adatti a ogni esigenza, è in fuoristrada che Compass 4xe sa offrire un importante plus. Questo grazie all’assetto rialzato di 10 mm e ad angoli caratteristici perfetti per l’off-road: angolo d’attacco di 28°, di dosso di 17° e di uscita di 31°. A tutto questo poi si aggiunge anche una capacità di guado di 480 mm. Nel corso della nostra prova abbiamo potuto saggiare queste doti, sia su un percorso in fuoristrada più leggero, su sentieri battuti con poche irregolarità, sia in condizioni più difficili, con twist, sali scendi e pendenze elevate. In ogni condizione, grazie alla modalità Sand/Mud e al 4WD Lock, Compass 4xe è riuscita a superare ogni ostacolo, con una gestione della trazione ottimale specialmente sui fondi a bassa aderenza e nel fango più marcato.

Nuove modalità di guida

Grazie al sistema Selec-Terrain, su Compass 4xe ci sono cinque modalità: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud e 4WD Lock, quest’ultima specifica per questa versione e pensata per ottimizzare la trazione su entrambi gli assi in condizioni estreme. La modalità Auto regola il miglior equilibrio tra prestazioni e confort, la Sport garantisce la maggiore spinta possibile, la Snow invece ottimizza le performance per le superficie a bassa aderenza mentre Sand/Mud consentono di procedere in maniera ottimale sulle superfici più difficili. Tra l’altro la nuova 4xe per merito dell’architettura a doppio motore arriva a offrire 3.100 Nm alle ruote posteriori grazie all’accoppiamento del motore posteriore con un riduttore 14:1. In questo modo può superare una pendenza del 20% senza trazione all’anteriore e offrire sempre una trazione integrale di livello superiore.

Design e interni specifici

Per garantire protezione ottimale nelle esperienze lontano dall’asfalto poi c’è un paraurti modulare in plastica nera mentre in abitacolo ritroviamo materiali specifici per confort e durabilità come superfici antigraffio, rivestimenti in poliuretano (più facile da pulire e più resistente) e tappetini in gomma per resistere all’usura ma anche a fango, piccole pietre o altro.

Compass BEV Long Range

Accanto alla 4xe poi arriva anche la nuova Jeep Compass BEV Long Range, con powertrain da 231 CV, dotata di una nuova batteria da 96,3 kWh, un accumulatore ad alte prestazioni con 12 moduli e 192 celle che garantisce un’autonomia sino a 674 km e la possibilità di ricaricare con infrastrutture rapide passando dal 20 all’80% in 27 secondi.