Toyota Yaris, novità e caratteristiche della nuova generazione

La quinta generazione della Toyota Yaris, attesa tra il 2027 e il 2028, sarà basata su una piattaforma multi-energia capace di essere abbinata a motorizzazioni full hybrid e per la prima volta anche 100% elettriche
Per la prima volta la Toyota Yaris potrebbe arrivare su strada anche in versione completamente elettrica, andando ad affiancarsi alla versione full hybrid. La quinta generazione della Yaris nascerà, infatti, su una architettura multi-energy sviluppata per accogliere motorizzazioni a combustione interna e anche esclusivamente alimentate a ioni di litio.
Toyota Yaris 2027
Sul piano stilistico la nuova generazione adotterà un linguaggio più vicino agli standard recenti del marchio. Linee più tese, proporzioni aggiornate e maggiore attenzione all’aerodinamica, elemento sempre più rilevante anche per le versioni ibride. Gli interni saranno oggetto di una revisione profonda, a partire dall'incremento della qualità percepita, dalla digitalizzazione dell’interfaccia uomo-macchina e con una maggiore integrazione dei sistemi di assistenza alla guida.
Toyota Yaris elettrica
Nell'attesa di vedere i primi prototipi in circolazione, la futura Toyota Yaris elettrica potrebbe essere abbinata ad una batteria di circa 50 kWh, in grado di garantire un'autonomia indicativa superiore ai 400 chilometri. Percorrenza più che adatta alle esigenze di una compatta utilizzata sopratutto in ambito urbano.