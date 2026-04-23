Toyota Yaris Cross, il restyling debutta alla Milano Design Week 2026

Il facelift della versione SUV del best seller del marchio giapponese viene mostrato per la prima volta davanti al grande pubblico in occasione della kermesse milanese. Svelati prezzo e listini, con la nuova Toyota Yaris Cross che sarà disponibile a partire da 24.950 euro. Prime consegne dal mese di settembre

Toyota Yaris Cross si rifà il look. La variante SUV del “piccolo” genio si mostra per la prima volta nella sua nuova veste davanti al grande pubblico, in occasione della Milano Design Week. Uno dei modelli di punta del marchio giapponese è dunque protagonista di un restyling che va a ritoccare alcuni elementi stilistici ma anche tecnici e meccanici.

Le novità di design

Fuori dall’abitacolo ad esempio il restyling di Toyota Yaris Cross porta in dote un frontale con una trama a nido d’ape maggiorata, integrata in una mascherina in tinta con la carrozzeria che dona più eleganza alla parte anteriore. Rivisto anche il paraurti, che ora risulta essere più semplice e pulito rispetto al passato. Nuova anche la firma luminosa, con luci diurne integrate. Il facelift introduce anche nuovi cerchi, da 17 o 18’’ a seconda degli allestimenti, e amplia la scelta delle colorazioni con tre nuove tinte tra le quali la nuova Precious Bronze offerta con combinazione bi-tono e tetto a contrasto.