Toyota Yaris Cross, il restyling debutta alla Milano Design Week 2026

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Toyota Yaris Cross, come cambia con il restyling: novità, prezzo e allestimenti

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Il facelift della versione SUV del best seller del marchio giapponese viene mostrato per la prima volta davanti al grande pubblico in occasione della kermesse milanese. Svelati prezzo e listini, con la nuova Toyota Yaris Cross che sarà disponibile a partire da 24.950 euro. Prime consegne dal mese di settembre

Toyota Yaris Cross si rifà il look. La variante SUV del “piccolo” genio si mostra per la prima volta nella sua nuova veste davanti al grande pubblico, in occasione della Milano Design Week. Uno dei modelli di punta del marchio giapponese è dunque protagonista di un restyling che va a ritoccare alcuni elementi stilistici ma anche tecnici e meccanici.

Le novità di design

Fuori dall’abitacolo ad esempio il restyling di Toyota Yaris Cross porta in dote un frontale con una trama a nido d’ape maggiorata, integrata in una mascherina in tinta con la carrozzeria che dona più eleganza alla parte anteriore. Rivisto anche il paraurti, che ora risulta essere più semplice e pulito rispetto al passato. Nuova anche la firma luminosa, con luci diurne integrate. Il facelift introduce anche nuovi cerchi, da 17 o 18’’ a seconda degli allestimenti, e amplia la scelta delle colorazioni con tre nuove tinte tra le quali la nuova Precious Bronze offerta con combinazione bi-tono e tetto a contrasto.

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Gli interni di nuova Toyota Yaris Cross

Meno evidenti i ritocchi in abitacolo, con l’introduzione di nuove colorazioni e finiture, con accostamenti cromatici ad hoc per questo restyling. Non ci sono modifiche alla strumentazione digitale, che prevede sempre un display per il sistema multimediale da 10,5’’. Nuovi anche i sedili, di serie già dalle entry level, con una struttura più avvolgente. Arrivano poi anche le nuove finiture platinum per la plancia.

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C’è anche la GR Sport

In gamma presente anche la versione GR Sport, che vanta alcune caratteristiche distintive dal punto di vista stilistico ma anche alcuni affinamenti meccanici come le sospensioni ricalibrate per una guida più sportiva. In abitacolo invece troviamo sedili sportivi e i badge GR con cuciture rosse a contrasto. 

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Il motore di nuova Toyota Yaris Cross

La gamma delle motorizzazioni non varia rispetto alla versione precedente, con la nuova Toyota Yaris Cross che sarà disponibile sul mercato italiano con la powertrain full hybrid da 131 CV, sia con trazione anteriore che integrale. Le prestazioni parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi. 

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Prezzo e allestimenti

Dopo la passerella alla Milano Design Week 2026, la nuova Toyota Yaris Cross arriverà nei concessionari a partire dal mese di settembre. Il prezzo parte da 24.950 euro per l’entry level e arriva fino a 32.100 euro per la top di gamma, con l’offerta che comprende gli allestimenti Yaris Cross, Icon, Premium e appunto GR Sport.

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