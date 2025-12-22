Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma

Parte il conto alla rovescia per mercoledì 31 dicembre e la Capitale è pronta a fare festa per accogliere turisti e visitatori che si troveranno in città durante questo periodo. Tante le iniziative in programma: dal tradizionale concerto gratuito al Circo Massimo alle performances teatrali fino ancora ai veglioni in ristoranti, discoteche, ville e hotel ascolta articolo

Anche per il 2025/2026 il cuore dei festeggiementi capitolini per il Capodanno sarà il concerto gratuito al Circo Massimo, con musica dal vivo e giochi di luce, mentre in parallelo si moltiplicano feste private in ville, hotel e ristoranti e veglioni nei teatri. Per chi immagina un Capodanno da “notte bianca”, la movida romana offre club, discoteche e format ibridi in cui si alternano cena, live e dj set. Chi invece preferisce un Capodanno più raccolto può partecipare ai Vespri Papali e alle celebrazioni in San Pietro, oppure alle messe e ai concerti di musica sacra nelle basiliche storiche della città. Il 2026, a Roma, si aprirà poi con una grande festa diffusa in tutti i Municipi della città: una maratona artistica e civile per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e rendere omaggio agli 80 anni dell’Assemblea Costituente.

Capodanno in musica Il grande concerto gratuito al Circo Massimo è l’evento simbolo del Capodanno romano. Ogni anno, decine di migliaia di persone si radunano ai piedi dell’Aventino per celebrare l’arrivo del nuovo anno tra musica dal vivo, spettacoli e fuochi d’artificio. L’inizio è previsto intorno alle ore 21 del 31 dicembre, con una line-up di artisti italiani e internazionali. Ad accendere il palco durante la notte di San Silvestro saranno gli speciali Set live di Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Nel corso della serata non mancherà la musica targata Dimensione Suono Roma con le note del dj set di JJ Carrozzo che accompagnerà il pubblico del Circo Massimo fino allo speciale show di Don Cash, per continuare a celebrare il nuovo anno dopo la mezzanotte.

La tradizione del Capodanno in musica prosegue con il Gran Concerto di San Silvestro nella chiesa di San Silvestro al Quirinale, il concerto dei Tre Tenori a Palazzo Ripetta, e altri appuntamenti di musica classica in basiliche e teatri del centro storico. Il 31 dicembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma - Sala Sinopoli, torna il Grande Gospel. Spettacolo unico con inizio dalle ore 22 con la promettente voce di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group.

Capodanno a teatro: da Enrico Brignano a Edoardo Leo È festa anche nei teatri. Al Sistina Enrico Brignano torna con uno “Speciale Capodanno” in due appuntamenti: la sera del 31 dicembre dalle 21.30, con brindisi in teatro allo scoccare della mezzanotte, e una replica il 1° gennaio alle 18. All’Auditorium Parco della Musica è previsto il ritorno di “Ti racconto una storia”, il reading-spettacolo di Edoardo Leo con musica dal vivo, in programma la sera del 31 dicembre e nel pomeriggio del 1° gennaio. Francesco Cicchella dalle 22 sarà all’Auditorium della Conciliazione con lo spettacolo “Speciale Capodanno”. Durante lo spettacolo One Man Show, il comico si esibirà in una serie di monologhi con l’interpretazione delle sue migliori imitazioni. Al Teatro Olimpico la sera del 31 dicembre si esibisce Maurizio Battista con uno spettacolo dal nome “MB Show – Speciale Capodanno“. Il Teatro Ghione presenta lo show di magia dal titolo più che mai evocativo Abracadabra – La Notte dei Miracoli. Come da tradizione, anche quest’anno andrà in scena l’ultima notte dell’anno Lo Schiaccianoci al Teatro dell’Opera di Roma.