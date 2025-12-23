Capodanno 2026, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma

Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti con un grande evento musicale gratuito promosso dal Comune e organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky. La festa si animerà anche in altre piazze con musica e spettacoli di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria

Musica in piazza, intrattentimento e teatro: sono tanti gli appuntamenti in programma a Firenze per la notte di Capodanno 2026. Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti: la notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky. La serata porterà sul palco alcuni tra i protagonisti più significativi della scena musicale italiana contemporanea. Ma la notte di festa sarà anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria.

Capodanno in piazza Santa Croce

Ad animare la serata in piazza Santa Croce saranno Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay che ha segnato la musica pop italiana degli ultimi decenni e protagonista al tavolo dei giudici delle ultime due edizioni di X Factor, i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, da sempre capace di coniugare ricerca sonora e raffinatezza descrittiva, Franco126, una delle voci più riconoscibili e carismatiche del nuovo cantautorato indie, SARAFINE, cantautrice e produttrice capace di coniugare sonorità elettroniche e pop in un mix originale ed esplosivo e due delle rivelazioni di X Factor 2025, LAYANA e TOMASI, apprezzati per la loro forza interpretativa nello show musicale di Sky. Ad aprire e chiudere l’evento, pensato per accogliere il pubblico e accompagnarlo fino al termine dei festeggiamenti, l’esclusivo DJ set di Lele Sacchi, che ha fatto scatenare i migliori club in giro per il mondo. L’evento avrà inizio alle 21.00 e si concluderà all’1.00, articolandosi in tre momenti principali: il dj set in apertura e chiusura e, al centro della serata, lo show musicale dal vivo che vedrà alternarsi gli artisti sul palco con set di brani e momenti di dialogo e racconto.

Musica anche in piazza della Signoria

In piazza della Signoria, cuore della città, il Capodanno promosso dal Comune di Firenze e curato da Fondazione MUS.E vedrà la partecipazione di artisti del palcoscenico italiano e internazionale: Mr Rain, i BowLand, Giovanni Caccamo e Deborah. Dopo il brindisi della mezzanotte, i festeggiamenti finiranno con l’energia dei BowLand, il trio fiorentino di origini iraniane noto per il loro sound sofisticato. La loro performance, dalle 00.20 alle 00.50, chiuderà la serata. In prossimità della mezzanotte si potrà assistere a uno spettacolare conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio insieme al videomapping d’artista di Florence Lights Up curato dalla Fondazione MUS.E.

Lo spettacolo per i bambini

Sempre in Piazza della Signoria è previsto un programma diviso in due fasce orarie per accontentare tutti, bambini compresi. Dalle 17:15 piazza della Signoria ospita uno show condotto da Benedetta Rossi, cuoca e volto televisivo. Sul palco si alterneranno: Lorenzo Baglioni, il Mago Mattia Boschi e Nicola Pesaresi.

Capodanno in piazza Duomo

Serata di musica anche in piazza Duomo, dove l'Associazione “Musart” presenta l’evento “Cori Gospel”, che vedrà protagonisti due gruppi d’eccezione: “The Pilgrims”, rappresentanti del gospel contemporaneo toscano, e “Lara Johnson & the Black Voices”, ensemble di sei cantanti accompagnati da una band (tastiere, basso e batteria). L’evento si svolgerà indicativamente dalle 22 all'1.

Concerto gospel in Piazza Santissima Annunziata

In Piazza Santissima Annunziata nel Loggiato dello Spedale degli Innocenti il protagonista sarà il concerto “Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno”, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Un appuntamento che unisce la potenza delle voci gospel alla raffinatezza della musica cameristica, in una cornice rinascimentale di straordinaria bellezza. Sul palco, dalle ore 22.30 alle 01.00, si alterneranno due cori di eccellenza – The Pilgrims Gospel Choir e Light Gospel Choir – insieme all’ensemble orchestrale, per un viaggio musicale tra spiritual a cappella, gospel tradizionale e moderno, fino a sorprendenti reinterpretazioni pop/rock.

Jazz in Piazza del Carmine

In Piazza del Carmine spazio al jazz con “Piazza del Carmine in Jazz”, organizzato dall’Associazione Music Pool. Dalle ore 22.30 alle 00.45, il sagrato della Chiesa del Carmine diventerà palcoscenico per il gruppo Nico Gori Young Lions, affiancato da un ospite d’eccezione: Fabrizio Bosso, tra i più acclamati trombettisti a livello internazionale. Una serata all’insegna dello swing e del bebop, tra tradizione americana, composizioni originali e incursioni nella musica brasiliana, per un Capodanno che celebra la qualità e la varietà dei linguaggi musicali. Due eventi pensati per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzando la musica come strumento di incontro e festa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Capodanno in Piazza Santo Spirito

In piazza Santo Spirito, nel quartiere di Oltrarno, la notte di Capodanno si esibirà "Oltrarno on the road" con la partecipazione di tre band: i gruppi musicali Fantomatik Orchestra, Sound Street Band e Bandão suoneranno per dare inizio al 2026.

Capodanno a teatro

Per gli amanti del teatro, a Firenze ci sono diverse opportunità per trascorrere la notte di San Silvestro godendo di uno spettacolo: dal teatro Puccini a quello della Pergola, ecco i principali appuntamenti.