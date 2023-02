5/14 ©IPA/Fotogramma

"Maurizio Costanzo è stato una colonna della tv da approfondimento, si è inventato un modo suo di spettacolarizzare il talk. È stato una fucina di personaggi per il nostro panorama televisivo e non solo, un protagonista del costume e della cultura", dice all'Ansa Lino Guanciale. "Sono colpito dalla sua scomparsa, sono quelle perdite per le quali ti senti più solo. Non ho passato credo neppure una serata della mia infanzia senza guardare una puntata del Maurizio Costanzo show. Ora riesco a pensare solo questo, quanto siamo in debito con lui, tutti e tutte"