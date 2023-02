Ecco perché fallì l'attentato mafioso a Maurizio Costanzo nel 1993

Era il 14 maggio 1993 quando un'autobomba con 100 chili di tritolo esplose in via Fauro, a Roma, proprio all'uscita del teatro Parioli, con l'obiettivo di assassinare Maurizio Costanzo. Il piano, che coinvolse anche Matteo Messina Denaro, non riuscì, probabilmente per un pulsante schiacciato troppo in ritardo.