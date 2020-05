Mattarella ricorda Walter Tobagi: ucciso perché giornalista libero

Walter Tobagi "era un giornalista libero che indagava la realtà oltre gli stereotipi e pregiudizi, e i terroristi non tolleravano narrazioni diverse da quelle del loro schematismo ideologico". Nel quarantesimo anniversario della morte del cronista politico e sindacale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto una lettera al Corriere della Sera, giornale dove Tobagi lavorava quando è stato ucciso con cinque colpi di pistola esplosi da un commando di terroristi di estrema sinistra della Brigata XXVIII marzo.

"Rappresentava ciò che i brigatisti negavano"

Ucciso "barbaramente" a Milano in via Salaino, alle ore 11 del 28 maggio 1980, secondo Mattarella, Tobagi "rappresentava ciò che i brigatisti negavano e volevano cancellare". Per il presidente della Repubblica, il giornalista del Corriere "era un democratico, un riformatore, e questo risultava insopportabile al fanatismo estremista". Pericolo che, in quegli anni, veniva combattuto anche da altri "eroi civili", uomini dello Stato e non, che "cadevano a Milano e in tutta Italia per fedeltà a quei principi di convivenza che la Mitologia rivoluzionaria, le trame eversive, le organizzazioni criminali di diversa natura volevano colpire".