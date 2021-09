Faroe, il governo mette in discussione la Grindadrap

Le immagini della mattanza di delfini del 12 settembre, giorno della ‘Grindadrap’ faroese, hanno fatto il giro del mondo e sollevato polemiche che non potevano rimanere inascoltate troppo a lungo. Infatti, il primo ministro delle Faroe, Bardur a Steig Nielsen, ha deciso di rimetterla in discussione: “Anche se è considerata sostenibile a livello internazionale, esamineremo da vicino la caccia ai delfini e il ruolo che dovrebbero avere nella nostra società. La caccia ai delfini non fa parte della della nostra tradizione quanto quella delle balene".