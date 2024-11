Introduzione

"Massima pressione" sull'Iran per impedirgli di foraggiare le milizie sue alleate nella regione (tra cui Hezbollah) fino a costringerlo a "sedersi al tavolo" con gli Usa. Sono le mosse della prossima amministrazione americana targata Donald Trump secondo fonti qualificate citate dal Financial Times. Il tycoon, nello specifico, vorrebbe colpire con sanzioni le esportazioni di petrolio iraniano e obbligare Teheran a rinunciare al suo programma nucleare. Una strategia che, secondo i ben informati, sarebbe già pronta a tal punto che il team per la transizione trumpiana starebbe già scrivendo una serie di ordini esecutivi da emanare subito il primo giorno di governo