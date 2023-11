Tigre della Malesia, la foto di uno degli ultimi 150 esemplari

Una foto in alta risoluzione di una rara tigre della Malesia: è lei la protagonista della nuova campagna di raccolta fondi in vista del Natale lanciata dal Wwf per la protezione della specie in pericolo. Il numero delle tigri in Malesia è in rapido declino rispetto alle 500 stimate nel 2010: ad oggi infatti sono solo 150, un numero drasticamente ridotto rispetto alle 3.000 specie registrate negli anni ‘50. Le cause, spiegano dal Wwf, sono la perdita di habitat, la diminuzione delle prede e il bracconaggio per il commercio illegale. Tutti questi elementi portano la tigre malese ad essere a rischio di estinzione se non si fa nulla per intervenire.