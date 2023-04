India, popolazione delle tigri cresciuta del 124,5% dal 2006

La popolazione di tigri in India oggi conta almeno 3200 esemplari, con un balzo del 6,74% in più rispetto all'ultimo conteggio, che risale al 2021. Lo ha fatto sapere la National Tiger Conservation Authority, rendendo noti i risultati della ricerca di un team di scienziati, biologi, guardie forestali, che hanno monitorato i felini dei parchi nazionali, li hanno fotografati e identificati uno per uno. Dal 2006, quando ne erano state contate poco più di 1.400, le tigri sono aumentate in India del 124,5%.