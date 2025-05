Torna CopenPay: Copenaghen premia i turisti green

Copenaghen ripropone per il secondo anno di fila CopenPay, l’iniziativa che permette ai visitatori di pagare le esperienze organizzate in città con azioni responsabili. “L'obiettivo è quello di spingere i visitatori e aumentare la loro consapevolezza a viaggiare in modo più sostenibile” commenta il Ceo di Wondderful Copenaghen Søren Tegen Pedersen

"Integrando azioni più responsabili nell'esperienza dei visitatori, CopenPay sta ridefinendo il modo in cui noi di Copenaghen ci avviciniamo al turismo. Piuttosto che portare più turisti in città, l'obiettivo di CopenPay è quello di spingere i nostri visitatori e aumentare la loro consapevolezza a viaggiare in modo più sostenibile, esplorando Copenaghen in modo più responsabile ed essendo ricompensati con esperienze uniche", afferma Søren Tegen Pedersen, Ceo di Wonderful Copenaghen.

La novità dell’edizione di quest’anno

Le Nazioni Unite prevedono un forte aumento dei viaggi globali, con un aumento del numero di arrivi a livello globale da 1,4 miliardi nel 2019 a 1,8 miliardi nel 2030, quindi è necessario riconsiderare il modo in cui viaggiamo. Così, quest'anno, CopenPay premia i visitatori che arrivano a Copenaghen in treno con vantaggi come il noleggio gratuito di biciclette, sessioni di yoga, visite guidate o l'ingresso scontato ad alcune delle principali attrazioni della città. E una volta in città, CopenPay esorta anche i visitatori a rimanere più a lungo e quindi a viaggiare di meno, premiando i soggiorni più lunghi. "Il maggiore impatto climatico del turismo deriva dai trasporti. Quindi, quest'anno, incoraggiamo i viaggiatori a prendere il treno per Copenaghen. Inoltre, vogliamo che i visitatori viaggino meno ma rimangano più a lungo. Pertanto, premiamo i visitatori che si fermano quattro o più giorni offrendo vantaggi come il noleggio gratuito di biciclette o un pasto vegetariano", sottolinea Søren Tegen Pedersen, spiegando che l'iniziativa è in linea con l'ambizione di Copenaghen di diventare il numero uno nell'indice globale delle destinazioni urbane più sostenibili e mira a ispirare iniziative simili a livello globale.