Il suo nome scientifico è Porpita porpita ed è un organismo marino non nuovo sulle coste del Mediterraneo. Affascinante per il suo colore blu intenso, sembra una piccola medusa anche se di fatto non lo è: è grande circa due centimetri e mezzo e i suoi piccoli tentacoli non sono urticanti
È un piccolo bottone, di un bel colore azzurro con striature blu intenso. È grande circa due centimetri e mezzo e ha dei piccoli tentacoli simili a quelli di una medusa. L’affascinante organismo marino che in questi giorni è comparso su alcune coste della Puglia è comunemente noto come Bottone Blu. Conosciuto anche come Bottone di mare, il suo nome scientifico è Porpita porpita: questo piccolo essere vivente a un primo sguardo può sembrare una minuscola medusa ma non lo è.
Dove vive
Il Bottone Blu è un organismo che vive nelle acque del Mar Mediterraneo e che alcune volte, durante l’estate, può essere trascinato a riva dalle correnti. Questo sta accadendo in Puglia, dove nella zona di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, sono stati segnalati alcuni avvistamenti. Negli scorsi anni, però, era comparso anche in altre zone come Policoro, in Basilicata, e diverse coste dei mari Ionio e Adriatico.
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Non è una medusa
Nonostante il suo aspetto possa ingannare, il Bottone Blu non è una piccola medusa. I suoi minuscoli tentacoli sono simili, ma nel caso della Porpita porpita non sono urticanti per l’uomo. Questo organismo, infatti, appartiene al gruppo marino degli idrozoi: come tutte le specie di questo gruppo, possiede cellule urticanti che servono però solo per catturare le sue prede. Il Bottone Blu non è quindi pericoloso per l’uomo anche se, per precauzione specialmente se si è soggetti ad allergie, si consiglia di non toccarlo a mani nude.
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