A far scoprire il corpo è stato il medico di famiglia, insospettito dal fatto che l'uomo continuava a rinviare le visite domiciliari per la madre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Per quasi tre anni ha nascosto il corpo della madre morta all'interno di un freezer, continuando nel frattempo a incassarne pensione e sussidi. Scoperto, Christopher Phillips, 60 anni, è stato riconosciuto colpevole dalla Merthyr Tydfil Crown Court nel Regno Unito e condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere.

La vicenda Secondo quanto emerso, Phillips avrebbe continuato a percepire pensione e altri sussidi spettanti alla madre, per un valore complessivo di quasi 80.000 sterline, oltre 90.000 euro, facendo credere alle autorità che la donna fosse ancora in vita. La madre, Sylvia Phillips, era invece morta all'età di 89 anni nel marzo 2023, come accertato successivamente dai medici legali. Due giorni dopo il decesso l'uomo aveva acquistato un grande freezer, all'interno del quale il corpo della donna è rimasto nascosto per quasi tre anni.

Come è stato scoperto il corpo Il caso è emerso dopo l'intervento della polizia, allertata dal medico di famiglia della donna. Il professionista aveva infatti iniziato a nutrire sospetti a causa del continuo rinvio delle visite di controllo domiciliari che in precedenza venivano effettuate con regolarità. Quando gli agenti hanno ritrovato il corpo, la donna era avvolta in un plaid, coperta di rose e conservata sotto il ghiaccio. Accanto al cadavere è stato trovato anche un biglietto di auguri di compleanno firmato da Christopher e dalla sorella Tina.