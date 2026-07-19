Incendi, evacuazioni a Enna e Modica. Interventi in tutta la Sicilia

La protezione Civile della Regione ha diramato un aggiornamento sui diversi focolai che si sono sviluppati nelle ultime ore sul territorio
Diversi incendi stanno colpendo vaste aree della Sicilia nelle ultime ore. In particolare i territori di Enna e Modica dove sono state disposte diverse evacuazioni. La Protezione Civile Siciliana sta intervenendo sull'intero territorio coadiuvando i vigili del fuoco e del Corpo Forestale regionale nello spegnimento dei roghi. Creata una rete di supporto ai Sindaci per la gestione delle evacuazioni preventive e per l’assistenza diretta alla popolazione colpita dall’ondata di calore e dagli incendi.
Evacuazioni a Enna e Modica
A Enna sono state evacuate decine di villette in contrada Baronessa e diversi condomini a Enna Bassa (tra l'ospedale e il quadrivio) a causa di due pericolosi roghi di interfaccia. Il rischio per le abitazioni è calato già da ieri sera. Nelle ultime ore sono rimasti attivi anche gli interventi in via Tiziano, in contrada Papardura e in contrada Mulinello (SP 4). Nel Ragusano, sulla collina di Monserrato a Modica, il vento e le alte temperature hanno rialimentato un incendio che ha minacciato le case, richiedendo l'intervento di Canadair ed elicotteri.
A Siracusa (Contrada Tivoli) i danni provocati dal fuoco alle linee principali hanno lasciato circa 50 famiglie senza luce e acqua nella scorsa notte; l’Enel ha programmato i ripristini per la mattinata odierna, mentre il Servizio Territoriale ha attivato l’assistenza alla popolazione e un punto acqua straordinario con un'autobotte.
Le altre zone
Nel Palermitano roghi a Cerda (SS120 vicino alle tribune), Bolognetta/Villafrati (contrada Liberto zona Boscolo), San Cipirello (contrada Case Dalia) e San Giuseppe Jato, a ridosso della zona archeologica. Nell'Agrigentino e nel Nisseno interventi a Joppolo Giancaxio, Bivona-Palazzo Adriano e in contrada Bommara a Butera. Nell'Ennese e a Caltanissetta, oltre ai roghi del capoluogo, fiamme ad Agira (contrada Mangiagrilli e altre zone del territorio) e a Campofranco (località Chiartasi). Nel Siracusano, oltre al capoluogo, squadre impegnate anche a Buscemi dove stamattina sono attivi anche i mezzi aerei a contrasto delle fiamme.