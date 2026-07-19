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Incendi, evacuazioni a Enna e Modica. Interventi in tutta la Sicilia

Cronaca

La protezione Civile della Regione ha diramato un aggiornamento sui diversi focolai che si sono sviluppati nelle ultime ore sul territorio

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Diversi incendi stanno colpendo vaste aree della Sicilia nelle ultime ore. In particolare i territori di Enna e Modica dove sono state disposte diverse evacuazioni. La Protezione Civile Siciliana sta intervenendo sull'intero territorio coadiuvando i vigili del fuoco e del Corpo Forestale regionale nello spegnimento dei roghi. Creata una rete di supporto ai Sindaci per la gestione delle evacuazioni preventive e per l’assistenza diretta alla popolazione colpita dall’ondata di calore e dagli incendi.

Evacuazioni a Enna e Modica

A Enna sono state evacuate decine di villette in contrada Baronessa e diversi condomini a Enna Bassa (tra l'ospedale e il quadrivio) a causa di due pericolosi roghi di interfaccia. Il rischio per le abitazioni è calato già da ieri sera. Nelle ultime ore sono rimasti attivi anche gli interventi in via Tiziano, in contrada Papardura e in contrada Mulinello (SP 4). Nel Ragusano, sulla collina di Monserrato a Modica, il vento e le alte temperature hanno rialimentato un incendio che ha minacciato le case, richiedendo l'intervento di Canadair ed elicotteri. 

A Siracusa (Contrada Tivoli) i danni provocati dal fuoco alle linee principali hanno lasciato circa 50 famiglie senza luce e acqua nella scorsa notte; l’Enel ha programmato i ripristini per la mattinata odierna, mentre il Servizio Territoriale ha attivato l’assistenza alla popolazione e un punto acqua straordinario con un'autobotte.

Le altre zone

Nel Palermitano roghi a Cerda (SS120 vicino alle tribune), Bolognetta/Villafrati (contrada Liberto zona Boscolo), San Cipirello (contrada Case Dalia) e San Giuseppe Jato, a ridosso della zona archeologica. Nell'Agrigentino e nel Nisseno interventi a Joppolo Giancaxio, Bivona-Palazzo Adriano e in contrada Bommara a Butera. Nell'Ennese e a Caltanissetta, oltre ai roghi del capoluogo, fiamme ad Agira (contrada Mangiagrilli e altre zone del territorio) e a Campofranco (località Chiartasi). Nel Siracusano, oltre al capoluogo, squadre impegnate anche a Buscemi dove stamattina sono attivi anche i mezzi aerei a contrasto delle fiamme.

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