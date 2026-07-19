Incendi, evacuazioni a Enna e Modica. Interventi in tutta la Sicilia

Diversi incendi stanno colpendo vaste aree della Sicilia nelle ultime ore. In particolare i territori di Enna e Modica dove sono state disposte diverse evacuazioni. La Protezione Civile Siciliana sta intervenendo sull'intero territorio coadiuvando i vigili del fuoco e del Corpo Forestale regionale nello spegnimento dei roghi. Creata una rete di supporto ai Sindaci per la gestione delle evacuazioni preventive e per l’assistenza diretta alla popolazione colpita dall’ondata di calore e dagli incendi.

Evacuazioni a Enna e Modica

A Enna sono state evacuate decine di villette in contrada Baronessa e diversi condomini a Enna Bassa (tra l'ospedale e il quadrivio) a causa di due pericolosi roghi di interfaccia. Il rischio per le abitazioni è calato già da ieri sera. Nelle ultime ore sono rimasti attivi anche gli interventi in via Tiziano, in contrada Papardura e in contrada Mulinello (SP 4). Nel Ragusano, sulla collina di Monserrato a Modica, il vento e le alte temperature hanno rialimentato un incendio che ha minacciato le case, richiedendo l'intervento di Canadair ed elicotteri.

A Siracusa (Contrada Tivoli) i danni provocati dal fuoco alle linee principali hanno lasciato circa 50 famiglie senza luce e acqua nella scorsa notte; l’Enel ha programmato i ripristini per la mattinata odierna, mentre il Servizio Territoriale ha attivato l’assistenza alla popolazione e un punto acqua straordinario con un'autobotte.