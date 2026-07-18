Sardegna, riaccesi incendi lungo costa Nord: domato rogo nel Nuorese

Sardegna, riaccesi gli incendi lungo la costa Nord: domato il rogo nel Nuorese
Ripreso dopo 24 ore di stop il rogo che per tre giorni ha bruciato le colline retrostanti la spiaggia di Naracu Nieddu ad Aglientu, sulla costa nord dell'isola tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura. In fase di bonifica l'incendio tra il Nuorese e l'Oristanese. Sul posto in azione gli elicotteri regionali provenienti da Sorgono e Farcana, con il costante supporto delle squadre a terra per lo spegnimento degli ultimi focolai residui e la messa in sicurezza dell'area
- Dopo 24 ore di tregua si è riacceso l'incendio che per tre giorni ha bruciato le colline retrostanti la spiaggia di Naracu Nieddu ad Aglientu, sulla costa nord della Sardegna, tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura. Per contrastare le fiamme, è stato richiesto l'intervento immediato dell'elicottero proveniente della base di Limbara
- Nel frattempo, il rogo tra il Nuorese e l'Oristanese è in fase di bonifica. Sul posto sono in azione gli elicotteri regionali provenienti da Sorgono e Farcana, che stanno operando con il costante supporto delle squadre a terra per lo spegnimento degli ultimi focolai residui e la messa in sicurezza dell'area
- Intanto, un violento scontro frontale tra un furgone e un'auto, che ha causato la morte di due persone, ha innescato un altro incendio nella macchia mediterranea limitrofa alla statale 125 all'altezza della frazione turistica di Solanas, nel territorio di Maracalagonis (Cagliari), sulla costa sud orientale della Sardegna. Uno dei due veicoli, infatti, ha preso fuoco innescando le fiamme che si sono rapidamente propagate
- Anche nella giornata di ieri, Il Corpo forestale regionale è stato impegnato contemporaneamente su numerosi roghi divampati da nord a sud dell’isola, con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi
- Decine di elicotteri regionali, Superpuma e Canadair della flotta statale hanno operato a sostegno delle squadre a terra, composte da personale del Corpo forestale, vigili del fuoco, operai di Forestas, volontari e uomini della protezione civile. A causa delle numerose emergenze, i velivoli sono stati trasferiti da un incendio all’altro in base alle priorità operative