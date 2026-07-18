Sardegna, riaccesi incendi lungo costa Nord: domato rogo nel Nuorese

Ripreso dopo 24 ore di stop il rogo che per tre giorni ha bruciato le colline retrostanti la spiaggia di Naracu Nieddu ad Aglientu, sulla costa nord dell'isola tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura. In fase di bonifica l'incendio tra il Nuorese e l'Oristanese. Sul posto in azione gli elicotteri regionali provenienti da Sorgono e Farcana, con il costante supporto delle squadre a terra per lo spegnimento degli ultimi focolai residui e la messa in sicurezza dell'area