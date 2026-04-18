Cronaca
Cadmi, 40 anni di battaglie per il primo centro antiviolenza d'Italia
Nel 1986 la fondazione della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate. Un punto di riferimento per società civile, istituzioni e aziende. In quasi mezzo secolo ha aiutato oltre 38mila donne in difficoltà e ne ha accolte 800 nelle case rifugio
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