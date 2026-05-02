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Narcotizza il marito e lo evira nel Salernitano: lei arrestata, lui è grave

Cronaca
©Ansa

Il fatto è avvenuto il primo maggio ad Angri, città dell'Agro Nocerino Sarnese. L’uomo, che sostiene di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118

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Un uomo di 41 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore perché sue moglie, che è stata arrestata, gli ha reciso i genitali. È quanto accaduto nel pomeriggio del primo maggio ad Angri, città dell'Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh, il movente sarebbe un tradimento.

La donna è stata arrestata in quasi flagranza, lui è in gravi condizioni

Sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il sospetto è che l'uomo sia stato prima narcotizzato perché ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. A quel punto, mentre dormiva, è stato evirato dalla trentacinquenne che gli ha provocato un taglio netto ai genitali. Il quarantunenne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Angri che hanno avviato gli accertamenti. Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore, Gianluca Caputo, hanno portato all'arresto in quasi flagranza della donna, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.

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Il movente

Secondo quanto riportato dal Messaggero, pare che il movente della donna sia la scoperta di un tradimento di lui. Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore, Gianluca Caputo, hanno portato all'arresto in quasi flagranza della donna, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.

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