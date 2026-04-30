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Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato un 45enne per l'omicidio del giovane campano

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Il sospettato, originario di Avellino, è stato identificato sulla base delle testimonianze di alcuni residenti della zona dove è avvenuto il delitto. Il 35enne è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace e oggi la salma verrà sottoposta ad esame autoptico

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Un uomo italiano di 45 anni, originario di Avellino, è stato arrestato da agenti della Guardia Civil delle Baleari per l'omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Ancora non sono state rese note le generalità dell'arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona, e non è stato chiarito il movente. Il 35enne è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace e oggi la salma verrà sottoposta ad esame autoptico. 

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