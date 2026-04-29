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Spagna, 30enne italiano morto accoltellato a Ibiza

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©Getty

L'ipotesi iniziale suggeriva che l'aggressione fosse il risultato di un tentativo di rapina, ma l'ipotesi più concreta è invece una resa dei conti. L'aggressore sarebbe fuggito dopo l'attacco. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il 30enne era in arresto cardiocircolatorio. Secondo i media spagnoli la vittima sarebbe originaria di Napoli

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Un italiano di 30 anni sarebbe stato ucciso questo pomeriggio a Platja d'en Bossa,una località situata sull'isola spagnola di Ibiza. L'uomo, riferiscono i media locali, sarebbe stato accoltellato e l'aggressore sarebbe fuggito dopo l'attacco. Secondo il 'Periodico di Ibiza' l'accoltellamento sarebbe avvenuto alle 16.30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Più precisamente, nei pressi del bar dell'Associazione dei Residenti di Platja d'en Bossa. Non si conoscono ancora le ragioni dell'attacco.

I soccorso, riferisce 'Diario de Ibiza', hanno passato quasi un'ora a cercare di rianimare l'uomo ma non è stato possibile salvarlo. La Guardia Civile si occupa dell'indagine. 

La possibile dinamica

L'ipotesi iniziale suggeriva che l'aggressione fosse il risultato di un tentativo di rapina. Poco dopo, questa teoria è stata scartata. Ora sembra che l'attacco sia stato una resa dei conti. L'ente sanitario Samu061 ha riferito che la vittima è stata accoltellata all'altezza dell'emitorace sinistro. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il 30enne era in arresto cardiocircolatorio: "Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto". Sempre secondo i media spagnoli la vittima sarebbe originaria di Napoli

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