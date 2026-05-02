I treni alta velocità, Intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. "La circolazione è ancora rallentata", avverte Trenitalia

Continuano i disagi sulla linea ferroviaria adriatica, in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni alta velocità, Intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. "La circolazione è ancora rallentata", si legge sul sito di Trenitalia. Direttamente coinvolti e oggetto di variazione i treni Frecciarossa Pescara-Milano e Bari-Milano, l'Intercity Bari-Milano e l'Intercity Notte Lecce-Torino.