I treni alta velocità, Intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. "La circolazione è ancora rallentata", avverte Trenitalia
Continuano i disagi sulla linea ferroviaria adriatica, in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni alta velocità, Intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. "La circolazione è ancora rallentata", si legge sul sito di Trenitalia. Direttamente coinvolti e oggetto di variazione i treni Frecciarossa Pescara-Milano e Bari-Milano, l'Intercity Bari-Milano e l'Intercity Notte Lecce-Torino.
Tecnici al lavoro
I treni, ora, possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. La circolazione è garantita su un unico binario tra Pescara e Pineto. I tecnici Rfi sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la linea. Il secondo binario potrebbe essere riattivato già entro la tarda mattinata.