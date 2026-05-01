I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 in un intervento sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano, per un convoglio bloccato con 125 passeggeri a bordo. Al lavoro i tecnici RFI per il ripristino della linea. Secondo le prime informazioni, un treno precedente avrebbe tranciato i cavi elettrici. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Giulianova e Pescara

I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 in un intervento sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano, per un treno Frecciarossa bloccato con 125 passeggeri a bordo. Al lavoro i tecnici RFI per il ripristino della linea. I passeggeri, chiusi all'interno del treno, stanno tutti bene. Secondo le prime informazioni, un treno precedente avrebbe tranciato i cavi elettrici.

Circolazione ferroviaria sospesa tra Giulianova e Pescara

Inoltre, dati i problemi alla linea elettrica, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Giulianova e Pescara. Lo rende noto Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Sono sospesi i treni Venezia Santa Lucia - Lecce, Milano Centrale - Bari Centrale, Bolzano - Bari Centrale.