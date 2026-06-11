Brugneto di Reggiolo, 21enne finisce con l'auto nel canale e muore

Riccardo Franzoni è morto dopo essere finito con l'auto in un canale. Il giovane, residente a Gonzaga e da poco in servizio al Consorzio di Bonifica, sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo. Indagini in corso: non esclusi malore o errore umano, la magistratura valuta l'autopsia

Un 21enne, Riccardo Franzoni, è morto questa mattina a Brugneto di Reggiolo, nella bassa reggiana, dopo essere finito fuori strada con la sua auto. La vettura si è ribaltata in un canale pieno d'acqua e il giovane sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo, morendo con ogni probabilità per annegamento.