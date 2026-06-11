Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brugneto di Reggiolo, 21enne finisce con l'auto nel canale e muore

Cronaca

Riccardo Franzoni è morto dopo essere finito con l'auto in un canale. Il giovane, residente a Gonzaga e da poco in servizio al Consorzio di Bonifica, sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo. Indagini in corso: non esclusi malore o errore umano, la magistratura valuta l'autopsia

ascolta articolo

Un 21enne, Riccardo Franzoni, è morto questa mattina a Brugneto di Reggiolo, nella bassa reggiana, dopo essere finito fuori strada con la sua auto. La vettura si è ribaltata in un canale pieno d'acqua e il giovane sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo, morendo con ogni probabilità per annegamento.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato da Pavullo. Il personale sanitario ha tentato le manovre di rianimazione, per il 21enne non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Franzoni abitava a Gonzaga, nel Mantovano, ed era da poco in servizio per il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga

Le indagini

La polizia locale dell'Unione Bassa reggiana sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'uscita di strada. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dall'errore umano alla possibilità di un malore improvviso. La magistratura sta valutando anche la disposizione dell'autopsia.

Leggi anche

Bimbo annegato a Suio Terme, procura di Cassino indaga per omicidio colposo

Cronaca: Ultime notizie

Asti, incendio in un'azienda agricola: i due proprietari in ospedale

Cronaca

Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. Le operazioni di...

Avvocata Solange Marchignoli picchiata, ex condannato a 4 anni

Cronaca

L'imprenditore iraniano è stato condannato dal Tribunale di Milano a quattro anni di reclusione...

La parte lesa Solange Marchignoli arriva all’udienza del processo per maltrattamenti alla ex, Milano 11 Giugno 2026 ANSA/MATTEO CORNER

Milano-Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini del ministero Trasporti

Cronaca

L'inchiesta è quella della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità...

Brugneto di Reggiolo, 21enne finisce con l'auto nel canale e muore

Cronaca

Riccardo Franzoni è morto dopo essere finito con l'auto in un canale. Il giovane, residente a...

Nessun parente reclama l'eredità, il patrimonio allo Stato per legge

Cronaca

A sedici anni dalla morte di un uomo deceduto a Guastalla nel 2009, nessun erede si è fatto...

Cronaca: i più letti