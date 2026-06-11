Brugneto di Reggiolo, 21enne finisce con l'auto nel canale e muore

Riccardo Franzoni è morto dopo essere finito con l'auto in un canale. Il giovane, residente a Gonzaga e da poco in servizio al Consorzio di Bonifica, sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo. Indagini in corso: non esclusi malore o errore umano, la magistratura valuta l'autopsia
Un 21enne, Riccardo Franzoni, è morto questa mattina a Brugneto di Reggiolo, nella bassa reggiana, dopo essere finito fuori strada con la sua auto. La vettura si è ribaltata in un canale pieno d'acqua e il giovane sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo, morendo con ogni probabilità per annegamento.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato da Pavullo. Il personale sanitario ha tentato le manovre di rianimazione, per il 21enne non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Franzoni abitava a Gonzaga, nel Mantovano, ed era da poco in servizio per il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga
Le indagini
La polizia locale dell'Unione Bassa reggiana sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'uscita di strada. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dall'errore umano alla possibilità di un malore improvviso. La magistratura sta valutando anche la disposizione dell'autopsia.