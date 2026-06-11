A sedici anni dalla morte di un uomo deceduto a Guastalla nel 2009, nessun erede si è fatto avanti. Il giudice tutelare del tribunale di Modena ha così dichiarato vacante l'eredità e disposto il passaggio automatico di tutto il patrimonio allo Stato, come previsto dal codice civile. E non è un caso isolato, i beni ereditati in questo modo dallo Stato è superiore agli 8 miliardi

Un patrimonio rimasto senza padroni per oltre un decennio finisce nelle casse dello Stato. È quanto stabilito da una recente decisione del giudice tutelare del tribunale di Modena, Daniela Di Girolamo, relativa ai beni di un uomo morto a Guastalla il 31 marzo 2009 e privo di eredi. Letta e condivisa la memoria del curatore nominato in precedenza, il magistrato ha disposto che l'intera eredità venga devoluta allo Stato. E non è un caso isolato visto che è stato calcolato che seguendo la stessa procedura lo Stato ha "ereditato" un patrimonio di almeno 8 miliardi. Ed è un mercato che entro il 2040 potrebbe arrivare a superare i 40 miliardi.