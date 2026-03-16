“Incoraggiamo le altre nazioni, le cui economie dipendono dallo stretto di Hormuz”, ad aiutarci. Così il presidente statunitense Donald Trump ha invitato gli altri Paesi a supportare gli Usa per la riapertura dello Stretto da cui passa gran parte del petrolio mondiale. Donald Trump ha detto che "diversi" leader hanno offerto il loro aiuto: "Mi piacerebbe dire i loro nomi, ma francamente non so se lo vogliono, perché temono di essere presi di mira", ha aggiunto. "Alcuni si stanno già dirigendo lì - ha sottolineato - Sono molto entusiasti". Il numero uno della Casa Bianca ha poi attaccato gli altri Paesi che invece non intendono aiutare gli Stati Uniti per lo Stretto di Hormuz: "Vi dirò i paesi di cui sono deluso", ha detto mostrandosi pronto a fare i nomi nel momento opportuno (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)