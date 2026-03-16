Il presidente Usa si è anche detto pronto a fare i nomi di chi lo ha "deluso" in quanto non disposto ad aiutare per risolvere la situazione nello Stretto
“Incoraggiamo le altre nazioni, le cui economie dipendono dallo stretto di Hormuz”, ad aiutarci. Così il presidente statunitense Donald Trump ha invitato gli altri Paesi a supportare gli Usa per la riapertura dello Stretto da cui passa gran parte del petrolio mondiale. Donald Trump ha detto che "diversi" leader hanno offerto il loro aiuto: "Mi piacerebbe dire i loro nomi, ma francamente non so se lo vogliono, perché temono di essere presi di mira", ha aggiunto. "Alcuni si stanno già dirigendo lì - ha sottolineato - Sono molto entusiasti". Il numero uno della Casa Bianca ha poi attaccato gli altri Paesi che invece non intendono aiutare gli Stati Uniti per lo Stretto di Hormuz: "Vi dirò i paesi di cui sono deluso", ha detto mostrandosi pronto a fare i nomi nel momento opportuno (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)