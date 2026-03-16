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Che consenso ha Trump negli Usa dopo l'inizio della guerra in Iran?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il tasso di approvazione del presidente Usa, già al minimo, non dà segnali di miglioramento. Gli americani sono preoccupati dalla gestione economica e conseguentemente anche dalle ricadute del conflitto in Medio Oriente. E i sondaggi potrebbero essere ancora più inclementi nelle settimane a venire

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