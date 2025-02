Zelensky: "Pronto a negoziati con Putin, persi 45.100 soldati". LIVE

Un razzo Soyuz russo è stato lanciato oggi nello spazio dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord-ovest, per mettere in orbita un nuovo satellite militare. "Dal cosmodromo di Plesetsk (regione di Arkhangelsk), le squadre da combattimento delle truppe spaziali delle Forze aerospaziali hanno lanciato un vettore leggero Soyuz-2.1v con un veicolo spaziale per il Ministero della Difesa russo", si legge in un comunicato dello stesso dicastero postato sul suo canale Telegram. Il tipo di satellite non è stato specificato.