Ucraina, Mosca: "Zelensky illegittimo, ma pronti a trattare". LIVE

Dopo la dichiarazione di apertura di Volodymyr Zelensky, che per la prima volta si è detto pronto a "negoziati diretti" con Vladimir Putin, il Cremlino risponde non escludendo una trattativa con lo stesso presidente ucraino, anche se continua a definirlo "illegittimo". "Il signor Zelensky ha grossi problemi in termini di legittimità, ma nonostante questo la parte russa rimane aperta ai negoziati", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel giudizio sul dialogo con Washington, Mosca lascia invece da parte la prudenza usata finora per dire che i contatti sono in corso "tra singoli dipartimenti, e si sono intensificati di recente". Keith Kellogg, l'inviato di Donald Trump, ha detto che discuterà con gli alleati le proposte del presidente americano per mettere fine al conflitto in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in programma dal 14 al 16 febbraio.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: