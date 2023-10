Schroder offre cena ma non paga 6mila euro extra di un ospite iraniano: interviene polizia

L'ex cancelliere aveva invitato amici e conoscenti in un ristorante stellato di Amburgo, ma si è rifiutato di saldare le salate ordinazioni di un uomo d'affari originario dell'Iran che a sua volta non ha voluto pagare. È scattata un'indagine per truffa

Un conto salatissimo, anche per un ex cancelliere. Sabato scorso l'ex politico tedesco Gerhard Schröder, 79 anni, ha invitato un ristretto gruppo di amici e conoscenti a cena nel ristorante bistellato Lakeside, all'interno dell'hotel The Fontenay ad Amburgo: uno dei migliori ristoranti della Germania. Tra gli ospiti c'era anche un uomo d'affari iraniano, 41 anni, che non ha badato a spese, ordinando extra per 6.117 euro.