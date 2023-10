Si sposano e non pagano il ristorante, coppia fuggita in Germania

Secondo gli accordi, dopo un acconto di un centinaio di euro, lo sposo sarebbe dovuto passare dal locale ciociaro per saldare il conto alcuni giorni dopo le nozze ma non si è mai presentato. Ora i novelli sposi sono ricercati e gli investigatori stanno cercando di ricostruire i loro movimenti ascolta articolo

Un banchetto nuziale per 70 invitati e 8mila euro da saldare: soldi che i ristoratori del locale ciociaro non hanno mai visto. La coppia di novelli sposi, lui piccolo imprenditore edile di 40 anni di Ferentino, lei 25 anni polacca ma da tempo residente a Roma, dopo aver festeggiato le nozze si è data alla fuga senza rispettare le scadenze di pagamento stabilite con il ristorante. E’ successo in provincia di Frosinone, tra Veroli e Boville Ernica, in un tipico locale della Ciociaria che da tempo aveva preso accordi con la coppia bloccando la data e concordando il menù.

La fuga Gli sposi avevano seguito il normale iter di scelta di un banchetto nuziale: avevano opzionato la data, testato e approvato il menù a base di pesce e stabilito le modalità di pagamento. A supportare la coppia, anche i genitori di lui: era stato proprio il padre dello sposo, come hanno raccontato i ristoratori, a proporre il pagamento di qualche centinaio d'euro d'acconto subito e per poi saldare il mercoledì successivo alla domenica delle nozze. Il giorno pattuito per il saldo, però, lo sposo non si è presentato e non ha risposto alle telefonate insistenti dei proprietari del locale che, dopo alcune ricerche e domande ai vicini, hanno scoperto che nessuno aveva più avuto loro notizie dal giorno successivo al matrimonio.