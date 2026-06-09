Via alla 44esima edizione della rievocazione della Freccia Rossa, la prima tappa da Brescia con il passaggio sulla pedana di Viale Venezia e la prima sosta a Lumezzane per poi ripartire alla volta di Padova dove si concluderà la prima leg della celebre gara di regolarità

E' partita l'edizione 2026 della 1000 Miglia, quarantaquattresima rievocazione storica della Freccia Rossa. La competizione di regolarità è scattata alle 11.30 da Viale Venezia a Brescia, dove le vetture iscritte sono transitate sulla pedana per il momento tradizionale che sancisce il via ufficiale dell'evento.

Prime prove cronometrate Come ogni anno il pubblico si è assiepato lungo il corso per poter fotografare e ammirare i diversi modelli. Gli oltre 430 equipaggi hanno subito affrontato le prime Prove Cronometrate salendo verso il Castello di Brescia, un ottimo modo per prendere subito confidenza con i pressostati. Approfondimento 1000 Miglia 2026, si parte il 9 giugno. Svelato il percorso