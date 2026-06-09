Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Mille Miglia 2026, 1^ tappa da Brescia a Padova: via alla Freccia Rossa

Saloni ed eventi

Via alla 44esima edizione della rievocazione della Freccia Rossa, la prima tappa da Brescia con il passaggio sulla pedana di Viale Venezia e la prima sosta a Lumezzane per poi ripartire alla volta di Padova dove si concluderà la prima leg della celebre gara di regolarità 

E' partita l'edizione 2026 della 1000 Miglia, quarantaquattresima rievocazione storica della Freccia Rossa. La competizione di regolarità è scattata alle 11.30 da Viale Venezia a Brescia, dove le vetture iscritte sono transitate sulla pedana per il momento tradizionale che sancisce il via ufficiale dell'evento. 

Prime prove cronometrate

Come ogni anno il pubblico si è assiepato lungo il corso per poter fotografare e ammirare i diversi modelli. Gli oltre 430 equipaggi hanno subito affrontato le prime Prove Cronometrate salendo verso il Castello di Brescia, un ottimo modo per prendere subito confidenza con i pressostati. 

Approfondimento

1000 Miglia 2026, si parte il 9 giugno. Svelato il percorso

La prima tappa della 1000 Miglia 2026

Lasciata Brescia, la carovana della 1000 Miglia 2026  si dirige ora verso un debutto assoluto: per la prima volta la Freccia Rossa toccherà la Val Trompia e la Val Gobbia. Momenti chiave di questa prima parte di tappa saranno il Controllo Timbro a Gardone Val Trompia nella sede della Beretta per celebrare lo storico traguardo dei 500 anni dell'azienda e il pranzo a Lumezzane, dove i partecipanti saranno accolti in uno stadio Saleri abbracciato dal Tricolore.

Approfondimento

1000 Miglia, ecco il calendario degli eventi internazionali

Motori: ultime notizie

Stellantis richiama oltre 1,3 milioni di veicoli Jeep

Auto

Stellantis avvia un richiamo globale su oltre 1,3 milioni di Jeep Wrangler e Jeep Gladiator per...

Salone dell'Auto di Parigi 2026, i modelli più attesi

Saloni ed eventi

E’ scattato il conto alla rovescia per il Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il Mondial de l’Auto...

Nuvolari, l'Audi stradale più potente ed esclusiva di sempre

Gianluca Sepe

Alfa Romeo Driving Academy, piacere di guida all'insegna del Biscione

Auto

Sul circuito di Varano de' Melegari sotto l'attenta guida degli istruttori e dei piloti...

Auto cinesi, svolta tra i giovani italiani: 3 su 4 pronti all’acquisto

Motori

Dalla nuova instant survey Areté emerge un cambio di percezione verso le case automobilistiche...

I più letti