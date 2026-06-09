Via alla 44esima edizione della rievocazione della Freccia Rossa, la prima tappa da Brescia con il passaggio sulla pedana di Viale Venezia e la prima sosta a Lumezzane per poi ripartire alla volta di Padova dove si concluderà la prima leg della celebre gara di regolarità
E' partita l'edizione 2026 della 1000 Miglia, quarantaquattresima rievocazione storica della Freccia Rossa. La competizione di regolarità è scattata alle 11.30 da Viale Venezia a Brescia, dove le vetture iscritte sono transitate sulla pedana per il momento tradizionale che sancisce il via ufficiale dell'evento.
Prime prove cronometrate
Come ogni anno il pubblico si è assiepato lungo il corso per poter fotografare e ammirare i diversi modelli. Gli oltre 430 equipaggi hanno subito affrontato le prime Prove Cronometrate salendo verso il Castello di Brescia, un ottimo modo per prendere subito confidenza con i pressostati.
Approfondimento
1000 Miglia 2026, si parte il 9 giugno. Svelato il percorso
La prima tappa della 1000 Miglia 2026
Lasciata Brescia, la carovana della 1000 Miglia 2026 si dirige ora verso un debutto assoluto: per la prima volta la Freccia Rossa toccherà la Val Trompia e la Val Gobbia. Momenti chiave di questa prima parte di tappa saranno il Controllo Timbro a Gardone Val Trompia nella sede della Beretta per celebrare lo storico traguardo dei 500 anni dell'azienda e il pranzo a Lumezzane, dove i partecipanti saranno accolti in uno stadio Saleri abbracciato dal Tricolore.