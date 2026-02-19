Auto diesel Euro 6e, i modelli più venduti in Italia per evitare blocchi del traffico
Le auto con motori diesel rimangono sempre una delle scelte preferite da parte degli automobilisti. Si confermano efficienti, moderne e in grado di rispettare le normative sulle emissioni, in particolare gli standard Euro 6e che sono entrati in vigore dal settembre 2023. C’è poi un particolare molto importante, cioè che queste vetture non sono vincolate a blocchi del traffico delle motorizzazioni diesel di generazione precedente. Ecco una lista di auto diesel Euro 6e e in particolare le più vendute sul mercato
- L’Audi A3 è uno dei modelli di maggior successo della casa automobilistica dei Quattro Anelli. E’ disponibile in versione tradizionale, Sportback oppure nella nuova variante Allstreet. Le variante gasolio monta il 4 cilindri 2.0 TDI da 116 CV e 150 CV.
- Tra le opzioni diesel Euro 6d c’è anche la Volkswagen Tiguan, che in gamma include il 2.0 TDI da 193 CV e trazione integrale 4Motion, alla quale si affianca anche la variante da 150 CV con trazione anteriore.
- La Mercedes GLA, Suv compatto di grande successo per il marchio della Stella, ha ben tre versioni a gasolio disponibili a listino. Si tratta del 2.0 180d da 116 CV, la 200d da 150 CV disponibile anche con la trazione integrale 4Matic e la 220d da 190 CV
- La BMW Serie 1 offre due opzioni a gasolio listino, con la 118d da 150 CV e la MHEV 120d da 163 CV, entrambe equipaggiate con il motore diesel 2.0.
- Tra le auto a gasolio più vendute del mercato italiano c’è ance Alfa Romeo Tonale, che tra le varie opzioni è disponibile con il quattro cilindri 1.6 da 130 CV.