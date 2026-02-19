Offerte Sky
Auto diesel Euro 6e, i modelli più venduti in Italia per evitare blocchi del traffico

Auto fotogallery
5 foto

Le auto con motori diesel rimangono sempre una delle scelte preferite da parte degli automobilisti. Si confermano efficienti, moderne e in grado di rispettare le normative sulle emissioni, in particolare gli standard Euro 6e che sono entrati in vigore dal settembre 2023. C’è poi un particolare molto importante, cioè che queste vetture non sono vincolate a blocchi del traffico delle motorizzazioni diesel di generazione precedente. Ecco una lista di auto diesel Euro 6e e in particolare le più vendute sul mercato

