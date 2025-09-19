Fiat 500 Hybrid Torino, l'ibrida che omaggia la sua città natale. FOTO

L’edizione speciale prodotta nello stabilimento di Mirafiori debutterà al Salone dell'Auto di Torino, dal 26 al 28 settembre. Proposta in brillanti colori, tra cui Yellow Gold e Ocean Green, è dotata di un motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V. Cruscotto in tinta con la carrozzeria, volante soft-touch e tutta una serie di interessanti dotazioni. Ecco le foto della nuova 500 Hybrid Torino
- Farà il suo debutto il ufficiale al Salone dell'Auto di Torino, in programma dal 26 al 28 settembre, la Fiat 500 Hybrid Torino, un’edizione speciale prodotta nello storico stabilimento torinese di Mirafiori che celebra il ritorno della 500 nella sua città natale. La 500 Hybrid Torino segna il lancio della gamma 500 Hybrid, che sarà svelata integralmente a novembre 2025
- Gli esterni della vettura sfoggiano due brillanti colori, Yellow Gold e Ocean Green, che si aggiungono a cinque colori aggiuntivi su richiesta. Il design, pur ispirandosi alla versione elettrica, si distingue subito grazie al badge laterale con la Mole Antonelliana, il simbolo più riconoscibile di Torino, accanto al logo Hybrid che rappresenta la nuova tecnologia ibrida del veicolo
- La nuova vettura è dotata di un motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV (conforme alla normativa E6bis), abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V
- All’interno, l’edizione Torino si fa notare per i sedili in tessuto esclusivo con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto in tinta con la carrozzeria e un volante soft-touch, di colore nero
- Tra le dotazioni della 500 Hybrid Torino, l’avviamento senza chiave, il climatizzatore automatico, il cruise control e sensori per il crepuscolo, la pioggia e il parcheggio. La tecnologia è integrata in un display DAB da 10,25 pollici, che supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto, mirror USB e vari servizi connessi
- La Fiat 500 Hybrid Torino è offerta al lancio al prezzo di 18.950 euro, in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia, mentre la gamma completa partirà con una versione sotto i 17.000 euro. Le prime consegne sono previste a febbraio 2026