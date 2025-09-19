Fiat 500 Hybrid Torino, l'ibrida che omaggia la sua città natale. FOTO

L’edizione speciale prodotta nello stabilimento di Mirafiori debutterà al Salone dell'Auto di Torino, dal 26 al 28 settembre. Proposta in brillanti colori, tra cui Yellow Gold e Ocean Green, è dotata di un motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V. Cruscotto in tinta con la carrozzeria, volante soft-touch e tutta una serie di interessanti dotazioni. Ecco le foto della nuova 500 Hybrid Torino