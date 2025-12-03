Auto, i modelli in uscita a dicembre 2025

Tutti i modelli in arrivo nel mese appena iniziato, con nuovi ingressi a listino, prime consegne, restyling e novità che presto amplieranno l'offerta di vetture disponibili sul mercato
Il mese di dicembre concluderà un 2025 intenso per il settore automotive, non soltanto dal punto di vista delle novità e dei nuovi modelli introdotti sul mercato ma anche per quel che riguarda le tensioni e le difficoltà che il comparto ha dovuto affrontare. Come ogni mese però anche quello appena iniziato offrirà diverse new entry che andranno ad arricchire l’offerta dei brand e a rinnovare alcune vetture già presenti a listino.
A dicembre dovrebbe arrivare sul mercato la nuova Toyota Aygo X con motorizzazione full hybrid, importante novità per la gamma della compatta best seller del marchio giapponese. La segmento A del brand nipponico monterà un propulsore derivato dalla Yaris, con una potenza complessiva di 116 CV con la line-up articolata su quattro allestimenti e un prezzo di listino da 20.850 euro.
Novità importanti anche per Alpine che dovrebbe ampliare il suo Dream Garage con l’entrata a listino della nuova A390. Il SUV dalle forme Fastback dovrebbe essere disponibile per gli ordini proprio nel corso di questo mese, con le consegne attese nel corso del 2026. Due opzioni di powertrain, da 400 e 470 CV, con una batteria da 89 kWh e autonomia superiore ai 550 km.
Nel corso del mese di dicembre dovremmo sapere qualcosa in più anche sulla nuova Jeep Recon, il SUV elettrico del marchio americano pensato sia per l’Europa che per gli Stati Uniti. La powertrain di questo modello combina due motori elettrici per una potenza complessiva di 650 CV e 840 Nm di coppia che consentiranno di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Ci sarà dunque la trazione integrale e una serie di elementi modulari e caratteristiche che ne faranno un vero fuoristrada. La produzione avverrà nello stabilimento di Toluca in Messico e inizierà nel corso del 2026.
Rimanendo in ambito Stellantis, si attendono novità importanti per quel che riguarda la gamma di Fiat e in particolare di Grande Panda che dovrebbe accogliere nella sua offerta anche una versione a benzina senza elettrificazione e con il cambio manuale.