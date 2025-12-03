Auto, i modelli in uscita a dicembre 2025

Il mese di dicembre concluderà un 2025 intenso per il settore automotive, non soltanto dal punto di vista delle novità e dei nuovi modelli introdotti sul mercato ma anche per quel che riguarda le tensioni e le difficoltà che il comparto ha dovuto affrontare. Come ogni mese però anche quello appena iniziato offrirà diverse new entry che andranno ad arricchire l’offerta dei brand e a rinnovare alcune vetture già presenti a listino.

Nel corso del mese di dicembre dovremmo sapere qualcosa in più anche sulla nuova Jeep Recon, il SUV elettrico del marchio americano pensato sia per l’Europa che per gli Stati Uniti. La powertrain di questo modello combina due motori elettrici per una potenza complessiva di 650 CV e 840 Nm di coppia che consentiranno di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Ci sarà dunque la trazione integrale e una serie di elementi modulari e caratteristiche che ne faranno un vero fuoristrada. La produzione avverrà nello stabilimento di Toluca in Messico e inizierà nel corso del 2026.