Car sharing, Zity lascia Milano: servizio interrotto dal 18 dicembre

Zity lascia Milano. A partire dal 18 dicembre il servizio di car sharing nel capoluogo lombardo non sarà più disponibile. Ad annunciarlo in un comunicato ufficiale è stata la stessa società, specificando che la decisione è avvenuta a causa delle “circostanze del mercato e la sostenibilità a lungo termine del business nel suo formato attuale” che “ci hanno portato a rivalutare la nostra operazione”. Zity, attiva a Milano dal 2022, ha poi specificato che il servizio è già stato integrato nell'app Mobilize Share, piattaforma che “rimarrà pienamente operativa a Milano”.