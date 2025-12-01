Offerte Black Friday
Car sharing, Zity lascia Milano: servizio interrotto dal 18 dicembre

Motori
©Getty

A partire dal 18 dicembre il servizio di car sharing nel capoluogo lombardo non sarà più disponibile. Ad annunciarlo è stata la stessa società, specificando che la decisione è avvenuta a causa delle “circostanze del mercato e la sostenibilità a lungo termine del business nel suo formato attuale” che “ci hanno portato a rivalutare la nostra operazione”. Il servizio di Zity è già stato integrato nell'app Mobilize Share

Zity lascia Milano. A partire dal 18 dicembre il servizio di car sharing nel capoluogo lombardo non sarà più disponibile. Ad annunciarlo in un comunicato ufficiale è stata la stessa società, specificando che la decisione è avvenuta a causa delle “circostanze del mercato e la sostenibilità a lungo termine del business nel suo formato attuale” che “ci hanno portato a rivalutare la nostra operazione”. Zity, attiva a Milano dal 2022, ha poi specificato che il servizio è già stato integrato nell'app Mobilize Share, piattaforma che “rimarrà pienamente operativa a Milano”.

L'annuncio di Zity

Nella nota ufficiale della società, si legge che il servizio Zity a Milano sarà attivo fino alle 23.59 del 17 dicembre 2025. Dopo quella data, però, gli utenti potranno continuare a usufruire del servizio di car sharing attraverso Mobilize Share. Ma che cosa succede al credito dei viaggi? In quel caso, è necessario “utilizzarlo entro il 17 dicembre”, sottolinea l'azienda, che ha poi ringraziato le "oltre 136.000 persone che si sono unite alla nostra comunità".

