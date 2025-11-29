Tredicesima 2025, le date di pagamento per lavoratori e pensionati

Introduzione

Dicembre è il mese in cui per molti scatta l’accredito della mensilità extra sullo stipendio: è così per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Lo stesso discorso vale per i pensionati. Come stabilito dalla legge 350/2001, la gratifica economica segue un calendario specifico per ciascuna categoria ma, di norma, il pagamento viene comunque effettuato sempre prima delle festività natalizie e, in ogni caso, entro la fine del mese. Ecco cosa sapere