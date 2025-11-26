NoiPA, stipendi dicembre 2025 e tredicesima: le date

Introduzione

Gli stipendi netti di dicembre della Pubblica Amministrazione - insieme all'importo della tredicesima - saranno visibili in anticipo rispetto alle altre mensilità. Per la visualizzazione dei netti occorre accedere alla propria area personale di NoiPA, nella sezione degli stipendi, dove è possibile consultare i pagamenti.

Nello specifico, se si guarda al comparto scuola, per il personale scolastico e ATA, a dicembre, la tredicesima arriva tradizionalmente entro la metà del mese e, secondo quanto riportano diversi siti di settore, NoiPA avrebbe già fissato la data del pagamento al 15 dicembre. Ecco tutti i dettagli, dalle cifre - che variano a seconda dell'inquadramento professionale e degli anni di servizio - alle tempistiche di accredito