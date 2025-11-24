Scuola, nuovi programmi didattici dal 2026. Novità e cosa cambia

Come stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, a partire dal prossimo anno si potrà studiare il latino già dalla seconda media, mentre nelle aule della scuola primaria si tornerà a imparare le poesie a memoria e a fare i riassunti. Le novità che entreranno in vigore nel 2026-27 riguardano anche le lingue straniere, l'informatica, le materie Stem, la storia, la geografia e la musica

Novità in arrivo nella scuola. Come stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nelle nuove indicazioni nazionali sui programmi scolastici di tutto il primo ciclo, a partire dal prossimo anno si potrà studiare il latino già dalla seconda media, mentre nelle aule della scuola primaria si tornerà a imparare le poesie a memoria e a fare i riassunti. Le novità che entreranno in vigore a partire dall'anno scolastico 2026-27, riguardano anche le lingue straniere, l'informatica, le materie Stem, la storia, la georgrafia e la musica. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Le novità in italiano

Tra le principali novità troviamo il rinnovato programma di italiano. A partire dalla scuola primaria, sarà garantita maggiore rilevanza a poesie a memoria, che “rafforzano l’attenzione e arricchiscono il linguaggio”, riferisce il dicastero, e anche a riassunti, scrittura in corsivo, grammatica e sintassi. Secondo il Ministero, serve rafforzare anche la calligrafia, che “è molto più che una tecnica, è saper strutturare il pensiero con logica”, si legge nel documento ufficiale. Centrale anche l'esercizio del riassunto che “insegna a essere chiari, logici nella individuazione delle parti essenziali di un testo, brevi nella comunicazione”.

Il latino dalla seconda media

Una delle novità più importanti è l'introduzione del latino opzionale a partire dalla seconda media. Chi vorrà, quindi, potrà dedicarsi anche allo studio di questa materia che, secondo il Ministero, rappresenta uno strumento rilevante per “conoscere e imparare meglio la lingua italiana e le sue regole”.

Più importanza alle materie Stem

Maggiore importanza anche alle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Secondo le nuove indicazioni, lo studio dell'informatica sarà garantito fin dalla scuola primaria. E inoltre, sarà rafforzato anche il legame con educazione civica e sostenibilità. “Un approccio che permette di comprendere come il sapere si sia evoluto, riconoscendo il ruolo del pensiero critico e dell’errore come elementi centrali del progresso”, si legge nel testo del Ministero.

Rafforzare la lingua inglese

Per quanto riguarda la lingua inglese, l'obiettivo per il dicastero è l'alfabetizzazione linguistica e lo sviluppo delle competenze comunicative per il primo ciclo. Il dicastero propone di introdurre l'insegnamento della lingua straniera anche attraverso attività ludiche e quotidiane, con un “approccio immersivo”.

Storia e geografia

Secondo le nuove disposizioni, il programma di storia dovrà valorizzare soprattutto la dimensione italiana ed europea e “dove possibile” quella globale. Sul fronte della geografia, la novità principale riguarda la centralità della formazione del “pensiero spaziale” e l'apprendimento del codice della geo-graficità, attraverso mappe, globi e immagini satellitari.

La musica fin dall'infanzia

Novità anche per quanto riguarda l’educazione musicale di base, che verrà introdotta fin dalla scuola dell’infanzia attraverso la pratica vocale, corale e strumentale, l'ascolto attivo e l'interazione con i musicisti.