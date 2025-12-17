Pensioni, a dicembre importo aggiuntivo e quattordicesima: beneficiari

La somma aggiuntiva nota come "quattordicesima", invece, è stata riconosciuta sempre nella mensilità di dicembre a 149.580 beneficiari che hanno perfezionato i requisiti nel secondo semestre 2025. Si tratta di 148.291 pensionati della gestione integrata e 1.289 pensionati dei sistemi proprietari di Gestione pubblica. Nello specifico, il beneficio spetta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2025 e ai nuovi pensionati del 2025, sempre nel rispetto dei limiti reddituali previsti. Chi non ha ricevuto la quattordicesima e ritenga di averne diritto può presentare domanda di ricostituzione accedendo al servizio online dedicato o rivolgendosi agli istituti di patronato.