Manovra 2026, come cambieranno i bonus casa? Cosa sappiamo

Le stesse aliquote differenziate tra prima e seconda casa sono poi previste anche per l’Ecobonus, cioè per la detrazione per il risparmio energetico. L'agevolazione è prevista per gli stessi lavori ammessi al bonus casa, con in più l’installazione di tende solari, e con le stesse regole quanto a pagamenti e durata. Cambiano invece i tetti di spesa che vanno in base alla tipologia di intervento. Ad oggi la scadenza dell’Ecobonus è prevista per il 31 dicembre 2027.