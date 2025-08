Zes estesa a Marche-Umbria, cosa prevede il provvedimento

Nella giornata di ieri 4 agosto, in occasione del Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni ha annunciato l’intenzione di estendere la Zes – cioè le zona economica speciale – all’Umbria e alle Marche. L’operazione avverrà con un disegno di legge, approvato con procedura d'urgenza in Cdm. Punta a "favorire la creazione di condizioni per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione". Viene così ampliata questa specifica area prevista in origine per il Mezzogiorno, nella quale verranno quindi incluse le altre due regioni italiane in transizione individuate dall'ordinamento europeo. Anche queste ultime potranno così accedere alle agevolazioni amministrative ed economiche previste dalla normativa vigente per l'Abruzzo, regione in transizione già inclusa nella Zes Unica. L'annuncio arriva a poche settimane dalle elezioni regionali nelle Marche, che si terranno il 28 e il 29 settembre. Alla guida c'è Francesco Acquaroli - Fratelli d'Italia - che cerca la riconferma.